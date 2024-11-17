Байден говорив з Сі про допомогу КНДР і непряму підтримку Китаю у війні РФ проти України

Лідер Китаю Сі Цзіньпін в суботу востаннє зустрівся з президентом США Джо Байденом, але вже заздалегідь говорив про обраного президента Дональда Трампа і його політику "Америка понад усе", заявивши, що Пекін "готовий працювати з новою американською адміністрацією".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Під час переговорів на полях щорічного саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Перу Сі попередив, що стабільні відносини між Китаєм і США мають вирішальне значення не тільки для двох країн, але й для "майбутнього і долі людства".

"Зробіть мудрий вибір. Продовжуйте шукати правильний шлях для двох великих країн, щоб добре ладнати одна з одною", – сказав він.

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Не згадуючи ім'я Трампа, Сі, схоже, сигналізував про свою стурбованість тим, що протекціоністська риторика нового президента під час передвиборчої кампанії може загрожувати американо-китайським відносинам.

"Китай готовий працювати з новою адміністрацією США над підтриманням зв'язку, розширенням співпраці та подоланням розбіжностей, щоб прагнути до стабільного переходу китайсько-американських відносин на користь двох народів", – сказав Сі через перекладача.

Байден у свою чергу закликав Сі відмовити Північну Корею від подальшого поглиблення її підтримки війни Росії проти України.

Лідери також говорили про непряму підтримку Китаєм Росії, питання прав людини, технології та Тайвань. Щодо штучного інтелекту, вони погодилися з необхідністю збереження людського контролю над рішенням про використання ядерної зброї і, в більш широкому сенсі, поліпшення безпеки і міжнародного співробітництва в галузі технологій, що швидко розвиваються.

Нещодавно посадовець Білого дому розповів, що Байден на зустрічі з главою Китаю у Перу планує обговорити розв’язану РФ війну проти України і можливе залучення у неї військ КНДР.

Байден також запланував зустрічі з лідерами Південної Кореї і Японії, щоб обговорити прихід до влади нової адміністрації на чолі з Дональдом Трампом.