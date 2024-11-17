Байден говорил с Си о помощи КНДР и косвенной поддержке Китая в войне РФ против Украины

Лидер Китая Си Цзиньпин в субботу в последний раз встретился с президентом США Джо Байденом, но уже заранее говорил об избранном президенте Дональде Трампе и его политике "Америка превыше всего", заявив, что Пекин "готов работать с новой американской администрацией".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Во время переговоров на полях ежегодного саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу Си предупредил, что стабильные отношения между Китаем и США имеют решающее значение не только для двух стран, но и для "будущего и судьбы человечества".

"Сделайте мудрый выбор. Продолжайте искать правильный путь для двух великих стран, чтобы хорошо ладить друг с другом", – сказал он.

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Не упоминая имя Трампа, Си, похоже, сигнализировал о своей обеспокоенности тем, что протекционистская риторика нового президента во время предвыборной кампании может угрожать американо-китайским отношениям.

"Китай готов работать с новой администрацией США над поддержанием связи, расширением сотрудничества и преодолением разногласий, чтобы стремиться к стабильному переходу китайско-американских отношений в пользу двух народов", – сказал Си через переводчика.

Байден в свою очередь призвал Си отговорить Северную Корею от дальнейшего углубления ее поддержки войны России против Украины.

Лидеры также говорили о косвенной поддержке Китаем России, вопросах прав человека, технологиях и Тайване. Относительно искусственного интеллекта, они согласились с необходимостью сохранения человеческого контроля над решением об использовании ядерного оружия и, в более широком смысле, улучшения безопасности и международного сотрудничества в области быстро развивающихся технологий.

Недавно чиновник Белого дома рассказал, что Байден на встрече с главой Китая в Перу планирует обсудить развязанную РФ войну против Украины и возможное вовлечение в нее войск КНДР.

Байден также запланировал встречи с лидерами Южной Кореи и Японии, чтобы обсудить приход к власти новой администрации во главе с Дональдом Трампом.