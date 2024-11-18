"Зелена карта" – 2025: актуальне законодавство та як уникнути ризиків

В умовах війни та постійних змін у законодавстві українці, які планують поїздки за кордон на власному авто, стикаються з багатьма питаннями. Одне з головних – оформлення полісу "Зелена карта".

Цей документ є обов'язковим для уникнення штрафів та забезпечення фінансового захисту у випадку ДТП за межами України. У цій статті детально розглянемо актуальні тарифи, основні умови отримання та важливі зміни, що стосуються цього полісу у 2025 році.



Що таке "Зелена карта"?

Зелена карта на авто – це обов’язковий страховий поліс для автомобілів, які перетинають кордон України та використовуються в Європі. Він є аналогом українського полісу ОСЦПВ, але для країн, що входять до системи "Зелена карта". Страховка покриває витрати у випадку ДТП, якщо винуватцем аварії буде застрахований водій.

Актуальні умови оформлення "Зеленої карти" у 2024-2025 роках

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Станом на кінець 2024 року процес оформлення зелених карт залишається відносно простим, але має певні особливості:

Термін дії полісу: Можна оформити поліс на різні періоди – від 15 днів до 12 місяців. Тривалість залежить від ваших потреб і планів на подорож.

Оформлення онлайн: Більшість страхових компаній в Україні пропонують оформлення полісів онлайн. Це особливо актуально в умовах війни, коли можливість особистого відвідування офісів може бути обмежена.

Перелік країн: Поліс діє в країнах-членах системи "Зелена карта", таких як ЄС, Швейцарія, Норвегія, Ліхтенштейн, Ісландія.

Актуальні зміни у 2025 році

У 2025 році передбачено кілька нововведень, які безпосередньо вплинуть на оформлення та використання зелених карт:



Єдина база даних для електронних полісів: У 2025 році ЄС планує впровадити єдину базу для електронних полісів "Зелена карта", що дозволить прикордонним службам оперативніше перевіряти наявність дійсного страхування. Це полегшить процес перетину кордону для українських водіїв.

Збільшення штрафів за відсутність полісу: У низці європейських країн планується підвищення штрафів за відсутність дійсного полісу "Зелена карта". Це є частиною загальноєвропейської ініціативи щодо посилення контролю за автострахуванням на дорогах.

Ціна зеленої карти в Європу: Очікується, що у 2025 році будуть оновлені тарифи на 10-15%, зокрема через інфляційні процеси та зростання вартості відшкодувань у разі ДТП. Тому водіям варто заздалегідь уточнювати тарифи, особливо для тривалих поїздок.



Як оформити "Зелену карту"?

Якщо ви плануєте поїздку до Європи, переконайтеся, що маєте дійсний поліс:

Вибір страхової компанії: Важливо обирати надійні компанії, що мають ліцензії та позитивні відгуки від клієнтів.

Оформлення онлайн: Заповніть анкету на сайті страховика, надайте необхідні документи (паспорт, техпаспорт) та оплатіть поліс. Ви отримаєте електронний документ, який можна зберегти на телефоні.

Особисте оформлення: Якщо ви віддаєте перевагу особистому оформленню, можна відвідати офіс страховика, але варто попередньо уточнити наявність паперових полісів.

Уникайте підозріло низьких тарифів – це може свідчити про проблеми зі страховими виплатами.