У новій коаліції Литви не виключають, що можуть дати посаду депутату-антисеміту

Новий спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс не виключає, що посаду віцеспікера можуть віддати лідеру партії "Зоря Німану" Ремігіюсу Жемайтайтісу, якого звинувачують в антисемітизмі.

Заяву спікера литовського парламенту наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, таке рішення можливе, якщо лідер "Зорі Німану" вирішить свої юридичні проблеми.

"Передбачено, що посади двох віцеголів належать політичній партії "Зоря Німану". Прізвища в угоді не передбачені. Якщо трапиться так, що наявні зараз правові проблеми будуть вирішені, то такий варіант не можна виключати", – сказав Скверняліс у відповідь на питання про можливість призначення Жемайтайтіса.

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Він додав, що посада віцеспікера Сейму "буде зарезервована за політичною партією "Зоря Німану".

Як відомо, перший день роботи нового Сейму супроводжувався протестом проти включення до урядової коаліції партії "Зоря Німану" на чолі з обвинуваченим в антисемітизмі Ремігіюсом Жемайтайтісом.

Президент Литви Гітанас Науседа раніше пообіцяв не затверджувати кандидатів в уряд із партії "Зоря Німану".

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