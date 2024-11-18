В новой коалиции Литвы не исключают, что могут дать должность депутату-антисемиту

Новый спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис не исключает, что должность вице-спикера могут отдать лидеру партии "Заря Немана" Ремигиюсу Жемайтайтису, которого обвиняют в антисемитизме.

Заявление спикера литовского парламента приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

По его словам, такое решение возможно, если лидер "Зари Немана" решит свои юридические проблемы.

"Предусмотрено, что должности двух вице-председателей принадлежат политической партии "Заря Немана". Фамилии в соглашении не предусмотрены. Если случится так, что имеющиеся сейчас правовые проблемы будут решены, то такой вариант нельзя исключать", – сказал Сквернялис в ответ на вопрос о возможности назначения Жемайтайтиса.

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Он добавил, что должность вице-спикера Сейма "будет зарезервирована за политической партией "Заря Немана".

Как известно, первый день работы нового Сейма сопровождался протестом против включения в правительственную коалицию партии "Заря Немана" во главе с обвиняемым в антисемитизме Ремигиюсом Жемайтайтисом.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее пообещал не утверждать кандидатов в правительство из партии "Заря Немана".

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