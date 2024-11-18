У Швеції розбився гелікоптер з двома людьми на борту

На півдні Швеції вранці у понеділок зазнав аварії гелікоптер, двоє людей на його борту вижили.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Аварія сталась близько 11 години ранку за місцевим часом на аеродромі неподалік міста Енчепінг, що на північний захід від Стокгольма. Приватний гелікоптер майже одразу після зльоту почав обертатися і розбився.

Пілот і його пасажир вижили і залишилися у свідомості, їх госпіталізували для подальшого надання допомоги. Служби надзвичайних ситуацій і поліція очепили місце аварії для слідчих дій.

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Причина аварії наразі невідома.

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