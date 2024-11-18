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У Словенії внаслідок авіакатастрофи невеликого літака загинули троє осіб

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Новини — Понеділок, 18 листопада 2024, 13:15 — Ірина Кутєлєва

У регіоні Прекмур'я, що північному сході Словенії, напередодні сталась авіакатастрофа невеликого літака, внаслідок якої загинули троє осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Як зазначено, авіакатастрофа сталась у туманну погоду.

 
AP

За словами поліцейських, літак Cessna Skyhawk здійснював панорамний політ.

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У повідомленні йдеться, що літак спочатку був розрахований на чотирьох осіб, але одна людина не полетіла.

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Словенія
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