У Словенії внаслідок авіакатастрофи невеликого літака загинули троє осіб

У регіоні Прекмур'я, що північному сході Словенії, напередодні сталась авіакатастрофа невеликого літака, внаслідок якої загинули троє осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Як зазначено, авіакатастрофа сталась у туманну погоду.

AP

За словами поліцейських, літак Cessna Skyhawk здійснював панорамний політ.

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У повідомленні йдеться, що літак спочатку був розрахований на чотирьох осіб, але одна людина не полетіла.

На початку жовтня неподалік литовського міста Клайпеда двоє людей загинули в аварії мотопараплана.

В Болгарії у вересні під час репетиції авіашоу розбився навчальний літак.