У Словенії внаслідок авіакатастрофи невеликого літака загинули троє осіб
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Новини — Понеділок, 18 листопада 2024, 13:15 —
Новини — Понеділок, 18 листопада 2024, 13:15 —
У регіоні Прекмур'я, що північному сході Словенії, напередодні сталась авіакатастрофа невеликого літака, внаслідок якої загинули троє осіб.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Як зазначено, авіакатастрофа сталась у туманну погоду.
За словами поліцейських, літак Cessna Skyhawk здійснював панорамний політ.
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У повідомленні йдеться, що літак спочатку був розрахований на чотирьох осіб, але одна людина не полетіла.
На початку жовтня неподалік литовського міста Клайпеда двоє людей загинули в аварії мотопараплана.
В Болгарії у вересні під час репетиції авіашоу розбився навчальний літак.
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