В Швеции разбился вертолет с двумя людьми на борту

На юге Швеции утром в понедельник потерпел крушение вертолет, два человека на борту выжили.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Авария произошла около 11 часов утра по местному времени на аэродроме недалеко от города Энчепинг, что к северо-западу от Стокгольма. Частный вертолет почти сразу после взлета начал кружить и разбился.

Пилот и его пассажир выжили и остались в сознании, их госпитализировали для дальнейшего оказания помощи. Службы чрезвычайных ситуаций и полиция оцепили место аварии для следственных действий.

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Причина аварии пока неизвестна.

В Словении в этот же день в авиакатастрофе небольшого самолёта погибли три человека.

В начале октября неподалеку литовского города Клайпеда два человека погибли в аварии мотопараплана.