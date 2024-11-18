У Литві почали розслідування щодо найбільшого маркетплейсу через товари з символікою СРСР

У Литві поліція почала розслідування щодо найбільшого литовського онлайн-маркетплейсу Pigu.lt через товари з забороненою радянською символікою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Минулої суботи депутатка Даля Асанавічюте опублікувала скриншот у Facebook, висловивши обурення тим, що Pigu.lt продає ремені з п'ятикутними радянськими зірками. Радянська символіка в Литві заборонена.

Менеджер з комунікацій платформи Неріюс Мікалаюнас повідомив, що товари були завантажені на маркетплейс у п'ятницю. Система штучного інтелекту платформи, яка зазвичай блокує такі товари, не зробила цього.

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За його словами, товари були розміщені "міжнародним продавцем, не з Литви чи інших країн Балтії". Вони були видалені з Pigu.lt в суботу.

"Ми просимо вибачення у наших користувачів за радянську символіку, яка тимчасово з'явилася в нашому каталозі, оминувши фільтри штучного інтелекту, які ми постійно вдосконалюємо", – написала компанія у Facebook у суботу ввечері.

За словами компанії, всі товари, про які йшлося, були видалені з системи, а їхні продавці були назавжди заблоковані на Pigu.lt.

Компанія Pigu.lt пообіцяла посилити свої процеси і алгоритми штучного інтелекту, додавши, що товарам, виробленим в Росії, Білорусі або з радянською символікою, не місце на платформі.

"Ми послідовно підтримували Україну з перших днів війни і будемо продовжувати це робити до повної перемоги", – написала компанія.

Згідно із законодавством Литви, за поширення або публічну демонстрацію комуністичної символіки фізичним особам загрожує штраф у розмірі від 300 до 700 євро.

У жовтні уряд Литви схвалив пропозицію заборонити не лише розповсюдження та демонстрацію нацистської та радянської символіки, але й її імпорт або транзит.

Нагадаємо, торік у Вільнюсі вирішили перейменувати музей імені Пушкіна.