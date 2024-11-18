Експартія влади Польщі знову втрачає держфінансування через порушення у звіті

Державна виборча комісія Польщі відхилила торішній фінансовий звіт колишньої партії влади "Право і справедливість", через що та може втратити понад 75 млн злотих ($18,4 млн) державного фінансування на три роки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Відхилення фінансового звіту "Права і справедливості" стало наслідком серпневої постанови Державного виборчкому Польщі, в якій комісія встановила, що виборчий комітет партії користувався незаконно отриманими пільгами.

Комісія заявила про порушення у фінансуванні виборчої кампанії "Правом і справедливістю" на суму 3,6 млн злотих.

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У результаті державне фінансування партії – майже 38 млн злотих – було зменшене приблизно на 10,8 млн злотих. На стільки ж – 10,8 млн – зменшили річну дотацію "ПіС" (майже 26 млн злотих). Партію також зобов’язали повернути в бюджет оскаржувану суму – тобто 3,6 млн злотих.

Наслідком останньої постанови Державної виборчої комісії Польщі має стати позбавлення "ПіС" трирічної дотації у розмірі понад 75 млн злотих на утримання партії, пише RMF FM.

Однак серпнева постанова не є юридично обов'язковою, й колишня партія влади оскаржила її у Верховному суді Польщі. Скаргу досі не розглянули, а кінцевий термін розгляду суд не встановив.

Наприкінці серпня після перших фінансових проблем у "Праві і справедливості" запустили спільнокошт.

Крім того, партія об’єдналась із колишнім молодшим партнером по коаліції – "Суверенною Польщею" – минулого місяця.