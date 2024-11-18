Экс-партия власти Польши снова теряет госфинансирование из-за нарушений в отчете

Государственная избирательная комиссия Польши отклонила прошлогодний финансовый отчет бывшей партии власти "Право и справедливость", из-за чего та может потерять более 75 млн злотых ($18,4 млн) государственного финансирования на три года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Отклонение финансового отчета "Права и справедливости" стало следствием августовского постановления Государственного избиркома Польши, в котором комиссия установила, что избирательный комитет партии пользовался незаконно полученными льготами.

Комиссия заявила о нарушениях в финансировании избирательной кампании "Правом и справедливостью" на сумму 3,6 млн злотых.

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В результате государственное финансирование партии – почти 38 млн злотых – было уменьшено примерно на 10,8 млн злотых. На столько же – 10,8 млн – уменьшили годовую дотацию "ПиС" (почти 26 млн злотых). Партию также обязали вернуть в бюджет оспариваемую сумму – то есть 3,6 млн злотых.

Следствием последнего постановления Государственной избирательной комиссии Польши должно стать лишение "ПиС" трехлетней дотации в размере более 75 млн злотых на содержание партии, пишет RMF FM.

Однако августовское постановление не является юридически обязательным, и бывшая партия власти обжаловала его в Верховном суде Польши. Жалобу до сих пор не рассмотрели, а конечный срок рассмотрения суд не установил.

В конце августа после первых финансовых проблем в "Праве и справедливости" запустили краудфандинг.

Кроме того, партия объединилась с бывшим младшим партнером по коалиции – "Суверенной Польшей" – в прошлом месяце.