Глава МЗС Литви заявив про провал європейської стратегії підтримки України

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що стратегія Європейського Союзу щодо України в умовах війни з Росією виявилася провальною.

Про це він сказав журналістам у Брюсселі, цитує LRT, передає "Європейська правда".

Ландсбергіс вважає, що "тактика деескалації більше не є ефективною, і Європі потрібна нова стратегія підтримки України".

"Я вважаю, що ми підійшли до того моменту, коли можна сказати, що стратегія того, як ми допомагали Україні протягом трьох років, майже тисячі днів, провалилася", – наголосив він.

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Ландсбергіс також акцентував, що "мир через деескалацію – це провал і це провальна стратегія", а відтак Європі потрібна нова.

Однак, міністр закордонних справ Литви не вважає, що стратегія повинна базуватися на дипломатії.

"Нам потрібна стратегія, яка б виходила з сили. [...] І коли я говорю про силу, я говорю про зброю, я говорю про реальне зняття всіх обмежень", – додав Ландсбергіс.

Також він, коментуючи повідомлення ЗМІ про дозвіл США на удари ракетами ATACMS по РФ, заявив, що важливо знати кількість наявних в українських сил таких засобів.

Як повідомляли ЗМІ, президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю по території РФ.

За даними порталу Axios, наразі йдеться про територію Курської області, й рішення задумане як реакція на залучення у війну військ Північної Кореї.

Водночас The New York Times написало, що у Білому домі відмовились прямо підтвердити дозвіл Україні на застосування далекобійних ракет по військових цілях, розташованих на території Росії, але згадали, що розробляли відповідь на залучення військ КНДР до війни.