Єврокомісія підняла прапор України поруч з європейським до 1000-го дня великої війни

Перед будівлею Єврокомісії у Брюсселі підняли прапор України на знак солідарності у зв’язку з 1000-м днем від початку повномасштабної війни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в офіційному X (Twitter) Єврокомісії.

У пресслужбі зазначили, що 19 листопада український прапор буде майоріти поруч з європейськими перед головною будівлею Єврокомісії у Брюсселі, відомою за назвою Берлемон.

Today, the 🇺🇦 Ukrainian flag flies high in front of our headquarter. 1000 days of courage. 1000 days of EU solidarity. We #StandWithUkraine . Always. 🇪🇺 pic.twitter.com/c7kzWWdwMP

"1000 днів хоробрості. 1000 днів солідарності ЄС", – додали у повідомленні.

Перед цим вночі будівлю підсвітили кольорами українського прапора, а президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн окремо виступила із заявою на підтримку України – поруч з десятками інших західних посадовців.

Пресслужба Європарламенту згодом повідомила, що біля його будівель у Брюсселі і Страсбурзі також підняли прапор України.

European 🇪🇺 and Ukrainian 🇺🇦 flags are flying in #Brussels and #Strasbourg



From 11am, follow LIVE the extraordinary plenary marking 1000 days of Russia’s full-scale invasion of #Ukraine @ua_parliament



📺 President @ZelenskyyUa will address the chamber pic.twitter.com/kjiyZxOhEV