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Єврокомісія підняла прапор України поруч з європейським до 1000-го дня великої війни

Новини — Вівторок, 19 листопада 2024, 09:36 — Марія Ємець

Перед будівлею Єврокомісії у Брюсселі підняли прапор України на знак солідарності у зв’язку з 1000-м днем від початку повномасштабної війни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в офіційному X (Twitter) Єврокомісії.

У пресслужбі зазначили, що 19 листопада український прапор буде майоріти поруч з європейськими перед головною будівлею Єврокомісії у Брюсселі, відомою за назвою Берлемон. 

"1000 днів хоробрості. 1000 днів солідарності ЄС", – додали у повідомленні.

Перед цим вночі будівлю підсвітили кольорами українського прапора, а президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн окремо виступила із заявою на підтримку України – поруч з десятками інших західних посадовців.

Пресслужба Європарламенту згодом повідомила, що біля його будівель у Брюсселі і Страсбурзі також підняли прапор України.

Нагадаємо, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, який невдовзі залишає посаду, заявив напередодні, що усі рішення Євросоюзу щодо підтримки України ухвалювалися надто довго і країнам-членам потрібно вчитися діяти швидше та у більшій єдності.

Він також констатував, що правитель Росії не налаштований на справжні переговори, та нагадав, що де-факто російсько-українська війна триває вже майже 4000 днів.

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Єврокомісія Війна з РФ
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