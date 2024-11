Еврокомиссия подняла флаг Украины рядом с европейским к 1000-му дню большой войны

Перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе подняли флаг Украины в знак солидарности в связи с 1000-м днем с начала полномасштабной войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в официальном X (Twitter) Еврокомиссии.

В пресс-службе отметили, что 19 ноября украинский флаг будет развеваться рядом с европейскими перед главным зданием Еврокомиссии в Брюсселе, известным как Берлемон.

Today, the 🇺🇦 Ukrainian flag flies high in front of our headquarter. 1000 days of courage. 1000 days of EU solidarity. We #StandWithUkraine . Always. 🇪🇺 pic.twitter.com/c7kzWWdwMP

"1000 дней храбрости. 1000 дней солидарности ЕС", – добавили в сообщении.

Перед этим ночью здание подсветили цветами украинского флага, а президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отдельно выступила с заявлением в поддержку Украины – наряду с десятками других западных чиновников.

Пресс-служба Европарламента впоследствии сообщила, что возле его зданий в Брюсселе и Страсбурге также подняли флаг Украины.

European 🇪🇺 and Ukrainian 🇺🇦 flags are flying in #Brussels and #Strasbourg



From 11am, follow LIVE the extraordinary plenary marking 1000 days of Russia’s full-scale invasion of #Ukraine @ua_parliament



📺 President @ZelenskyyUa will address the chamber pic.twitter.com/kjiyZxOhEV