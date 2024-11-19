Глава МЗС Естонії вважає, що Європа має бути готовою відправити війська в Україну

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна вважає, що Європа має бути готовою відправити війська в Україну, щоб підкріпити можливу мирну угоду між Києвом і Москвою, яку ініціює Дональд Трамп.

Таку думку естонський міністр висловив в інтерв’ю Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, найкращою гарантією безпеки для України могло б стати членство в НАТО, однак, якщо проти цього виступатимуть США, Європа повинна буде втрутитися з розгортанням військ після завершення бойових дій, щоб стримати майбутню російську агресію.

"Якщо ми говоримо про реальні гарантії безпеки, це означає, що буде встановлено справедливий мир. Тоді ми говоримо про членство в НАТО. Але без США це неможливо. І тоді ми говоримо про будь-яку форму (гарантій) у сенсі "присутності на місцях", – сказав Тсахкна.

Реклама:

Він зазначив, що перемога Трампа на виборах у США прискорила обговорення серед союзників Києва питання про те, як підтримати Україну з урахуванням її нещодавніх бойових втрат, а також чинити тиск на Москву, щоб вона сіла за стіл переговорів і забезпечила сталість будь-якого припинення вогню.

"У Європі триває багато переговорів і багато спілкування між собою, а також із командою Трампа і його адміністрацією", – розповів очільник естонського МЗС.

Міністр сказав, що європейцям буде "дуже, дуже, дуже складно" надати гарантії безпеки Україні без підтримки США, не в останню чергу через те, що НАТО зрештою може бути втягнуте в будь-яке зіткнення з російськими військами.

Нещодавно The Wall Street Journal повідомило, що в оточенні обраного президента США Дональда Трампа щодо виконання його обіцянки "швидко припинити війну" в Україні нібито фігурує ідея про заморозку фронту по актуальній лінії з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.

Відомо, що Трамп уже поговорив із російським правителем Владіміром Путіним, порадив йому не йти на ескалацію війни в Україні та нагадав йому про значну військову присутність США в Європі.