Глава МИД Эстонии считает, что Европа должна быть готова отправить войска в Украину

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна считает, что Европа должна быть готова отправить войска в Украину, чтобы подкрепить возможное мирное соглашение между Киевом и Москвой, которое инициирует Дональд Трамп.

Такое мнение эстонский министр высказал в интервью Financial Times, сообщает "Европейская правда".

По его словам, лучшей гарантией безопасности для Украины могло бы стать членство в НАТО, однако, если против этого будут выступать США, Европа должна будет вмешаться с развертыванием войск после завершения боевых действий, чтобы сдержать будущую российскую агрессию.

"Если мы говорим о реальных гарантиях безопасности, это означает, что будет установлен справедливый мир. Тогда мы говорим о членстве в НАТО. Но без США это невозможно. И тогда мы говорим о любой форме (гарантий) в смысле "присутствия на местах", – сказал Тсахкна.

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Он отметил, что победа Трампа на выборах в США ускорила обсуждение среди союзников Киева вопроса о том, как поддержать Украину с учетом ее недавних боевых потерь, а также оказать давление на Москву, чтобы она села за стол переговоров и обеспечила постоянство любого прекращения огня.

"В Европе продолжается много переговоров и много общения между собой, а также с командой Трампа и его администрацией", – рассказал глава эстонского МИД.

Министр сказал, что европейцам будет "очень, очень, очень сложно" предоставить гарантии безопасности Украине без поддержки США, не в последнюю очередь из-за того, что НАТО в конечном итоге может быть втянуто в любое столкновение с российскими войсками.

Недавно The Wall Street Journal сообщило, что в окружении избранного президента США Дональда Трампа по выполнению его обещания "быстро прекратить войну" в Украине якобы фигурирует идея о заморозке фронта по актуальной линии с демилитаризованной зоной и 20-летнем моратории на принятие Украины в НАТО.

Известно, что Трамп уже поговорил с российским правителем Владимиром Путиным, посоветовал ему не идти на эскалацию войны в Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии США в Европе.