The Times: В України є лише близько 50 ракет ATACMS

Збройні сили України мають у своєму розпорядженні лише близько пів сотні американських тактичних ракет ATACMS.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі The Times.

Зазначається, що ці ракети настільки високо цінуються в усьому світі, що США експортували їх до багатьох країн, включаючи Австралію, Південну Корею, Румунію, Грецію, Туреччину, Польщу та Марокко. Як наслідок, Україна опинилася в кінці списку.

"Хоча Пентагон не надав жодних даних, вважається, що у київського уряду на сьогодні є близько 50 ракет", – повідомило видання.

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Зазначається, що в України достатньо ракетних установок HIMARS і MLRS, щоб запускати їх, але в умовах обмеженого постачання українському військовому командуванню доведеться ретельно обирати цілі на території Росії для атаки.

Зауважимо, що офіційні американські посадовці досі не підтверджують дозволу Україні бити американською зброєю по Росії.

Однак непублічно там підтвердили, що Україна вперше застосувала далекобійні ракети ATACMS по цілях на території Росії.

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