Вооруженные силы Украины располагают лишь примерно полусотней американских тактических ракет ATACMS.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале The Times.

Отмечается, что эти ракеты настолько высоко ценятся во всем мире, что США экспортировали их во многие страны, включая Австралию, Южную Корею, Румынию, Грецию, Турцию, Польшу и Марокко. Как следствие, Украина оказалась в конце списка.

"Хотя Пентагон не предоставил никаких данных, считается, что у киевского правительства на сегодня есть около 50 ракет", – сообщило издание.

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Отмечается, что в Украине достаточно ракетных установок HIMARS и MLRS, чтобы запускать их, но в условиях ограниченного снабжения украинскому военному командованию придется тщательно выбирать цели на территории России для атаки.

Заметим, что официальные американские чиновники до сих пор не подтверждают разрешения Украине бить американским оружием по России.

Однако непублично там подтвердили, что Украина впервые применила дальнобойные ракеты ATACMS по целям на территории России.

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