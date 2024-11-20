США объявили пакет военной помощи Украине на $275 млн

Министерство обороны США в среду, 20 ноября, объявило о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи стоимостью 275 млн долларов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Пентагона.

Новый пакет военной помощи США предоставляется по программе президентских полномочий по сокращению запасов оружия (PDA), в рамках которой оружие предоставляется со складов американской армии.

В пакет вошли боеприпасы для систем HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, 60-мм и 81-мм минометные мины, беспилотники, противотанковые комплексы Javelin и AT-4 и противотанковые ракеты TOW.

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Кроме того, Украина получит стрелковое оружие и боеприпасы, подрывные боеприпасы, средства химической, биологической, радиологической и ядерной защиты и запасные части и вспомогательное оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с около 50 членами Альянса и партнерами через Контактную группу по вопросам обороны Украины и связанные с ней коалиции сил и средств для удовлетворения насущных потребностей Украины на поле боя и для защиты от российской агрессии", – добавили в Пентагоне.

Ранее также стало известно, что президент США Джо Байден одобрил поставки Украине противопехотных мин, что может помочь укрепить оборону украинских сил от наступления российских оккупационных войск.

Администрация Байдена дополнительно планирует направить в Конгресс запрос о новой помощи для Украины на 2025 финансовый год.