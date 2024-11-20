В Угорщині студент узяв заводський Mercedes за 120 тисяч євро і розбив його

28-річний студент розбив автомобіль Mercedes вартістю 120 тисяч євро, який узяв із заводу виробника в місті Кечкемет у центральній Угорщині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на MTI.

Інцидент стався ще 15 листопада, коли група студентів прибула на завод Mercedes-Benz у Кечкеметі з екскурсією. Один зі студентів відірвався від групи і почав самостійно досліджувати завод.

Студент опинився на стоянці, де побачив модель Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 45S AMG, сів в авто, а побачивши ключ запалювання на сидінні поруч із водієм, вирішив покататися на машині на тестовій смузі біля заводу.

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Але студент вилетів з траси на першому ж повороті й опинився в кюветі. Хлопець залишився неушкодженим, а автомобіль вартістю близько 120 тисяч євро був остаточно зруйнований.

Пізніше з'ясувалося, що максимальна швидкість авто, в яке сів студент, не була встановлена й вони все ще перебувають на стадії виробництва.

Поліцейські допитали 28-річного молодого чоловіка як підозрюваного у незаконному заволодінні транспортним засобом. Сам він пояснив свій вчинок так: йому "було цікаво, що вміє машина".

У 2017 році повідомлялось, як британець розбив новий суперкар Ferrari 430 Scuderia вартістю 200 тисяч фунтів (близько $262 тисяч) у Південному Йоркширі через годину після придбання.