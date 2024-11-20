В Венгрии студент взял заводской Mercedes за 120 тысяч евро и разбил его

28-летний студент разбил автомобиль Mercedes стоимостью 120 тысяч евро, который взял с завода производителя в городе Кечкемет в центральной Венгрии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на MTI.

Инцидент произошел еще 15 ноября, когда группа студентов прибыла на завод Mercedes-Benz в Кечкемет с экскурсией. Один из студентов оторвался от группы и начал самостоятельно исследовать завод.

Студент оказался на стоянке, где увидел модель Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 45S AMG, сел в авто, а увидев ключ зажигания на сиденье рядом с водителем, решил покататься на машине на тестовой полосе возле завода.

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Но студент вылетел с трассы на первом же повороте и оказался в кювете. Парень остался невредимым, а автомобиль стоимостью около 120 тысяч евро был окончательно разрушен.

Позже выяснилось, что максимальная скорость авто, в которое сел студент, не была установлена и они все еще находятся на стадии производства.

Полицейские допросили 28-летнего молодого человека как подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Сам он объяснил свой поступок так: ему "было интересно, что умеет машина".

В 2017 году сообщалось, как британец разбил новый суперкар Ferrari 430 Scuderia стоимостью 200 тысяч фунтов (около $262 тысяч) в Южном Йоркшире через час после приобретения.