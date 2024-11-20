Лідер коаліційної партії Нідерландів повертається до роботи після двох місяців лікарняного

Очільник однієї з чотирьох коаліційних партій Нідерландів "Новий суспільний договір" (NSC) Пітер Омтцигт повертається до роботи після понад двох місяців перерви, взятої за станом здоров’я.

Про це Омтцигт повідомив у X (Twitter), пише "Європейська правда".

Політик заявив, що повертається до виконання повноважень члена Палати представників – нижньої палати парламенту Нідерландів – "тихо, крок за кроком", тобто спершу не на повний робочий день.

"З нетерпінням чекаю повернення до роботи, зустрічі з колегами і повернення до роботи протягом важкого тижня", – додав лідер NSC.

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Пітер Омтцигт перервав роботу за станом здоров’я в середині вересня. Вважалося, що це було пов'язано з професійним вигоранням.

Відтоді в нідерландській коаліції тільки зросла напруженість, пов’язана із суперечками щодо міграційної політики, а віднедавна – й єврейським погромом в Амстердамі.

З уряду Нідерландів уже пішли двоє представників "Нового суспільного договору", також свої мандати склали двоє депутатів партії.

Водночас позапартійний нідерландський прем’єр-міністрів Дік Схооф запевнив, що загрози розпаду уряду вдалось уникнути.