Лидер коалиционной партии Нидерландов возвращается к работе после двух месяцев больничного

Глава одной из четырех коалиционных партий Нидерландов "Новый общественный договор" (NSC) Питер Омтцигт возвращается к работе после более двух месяцев перерыва, взятого по состоянию здоровья.

Об этом Омтцигт сообщил в X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Политик заявил, что возвращается к исполнению полномочий члена Палаты представителей – нижней палаты парламента Нидерландов – "тихо, шаг за шагом", то есть сначала не на полный рабочий день.

"С нетерпением жду возвращения к работе, встречи с коллегами и возвращения к работе в течение тяжелой недели", – добавил лидер NSC.

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Питер Омтцигт прервал работу по состоянию здоровья в середине сентября. Считалось, что это было связано с профессиональным выгоранием.

С тех пор в нидерландской коалиции только возросла напряженность, связанная со спорами по миграционной политике, а с недавних пор – и еврейским погромом в Амстердаме.

Из правительства Нидерландов уже ушли двое представителей "Нового общественного договора", также свои мандаты сложили двое депутатов партии.

В то же время беспартийный нидерландский премьер-министров Дик Схооф заверил, что угрозы распада правительства удалось избежать.