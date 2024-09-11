Лідер однієї з коаліційних партій Нідерландів бере перерву за станом здоров’я

Пітер Омтцигт, очільник нідерландської партії "Новий соціальний договір" (NSC), що входить до урядової коаліції, заявив про призупинення повноважень як керівника політсили за станом здоров’я.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NL Times.

Омцигт заявив у середу, 11 вересня, що протягом найближчих тижнів відійде від керівництва партією, але не уточнив, як саме це зробить.

"Минулий рік був надзвичайно напруженим, і це означає, що протягом наступних тижнів за станом здоров'я я працюватиму більше на задньому тлі та менше в центрі уваги", – зазначив політик.

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Серед іншого, лідер NSC не буде брати участі в парламентських дебатах щодо бюджету, які традиційно відбуваються після третього вівторка вересня, коли бюджетний проєкт подає уряд.

Причин тимчасового складання повноважень Омцигт не назвав, але нідерландські ЗМІ з посиланням на джерела кажуть, що політик зазнавав значного стресу під час коаліційних переговорів із представниками трьох інших партій, ідеологічно відмінних від центристського NSC.

Серед іншого, останнє засідання представників коаліції Нідерландів стосовно бюджету затягнулось до 4-ої ранку, і під час обговорень Омцигт нібито кілька разів розплакався і навіть бив себе у гніві.

"Новий соціальний договір" виник перед достроковими виборами 2023 року як партія-альтернатива іншим політичним силам і отримав 20 місць у нижній палаті парламенту.

Раніше Пітер Омцигт входив до консервативної партії "Християнсько-демократичний заклик". У 2021 році він уже брав тривалу відпустку через вигорання.

З тієї ж причини відходив від справ і тодішній глава міністерства економіки і кліматичної політики Нідерландів Бас ван'т Ваут.