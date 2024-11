Британія підготувала понад 500 українських бойових медиків

Міністерство оборони Великої Британії відзвітувало про підготовку понад півтисячі українських бойових медиків.

Про це оборонне відомство повідомило в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як розповіли у Міноборони Британії, з початку російського повномасштабного вторгнення було підготовлено майже 600 українських бойових медиків.

Також в обороному відомтстві країни зазначили, що кожен український рекрут місії Interflex проходить навчання з надання першої медичної допомоги та отримує аптечку.

"Це 50 тисяч аптечок та 50 тисяч рекрутів, які краще підготовлені до захисту України", – наголосили у Міноборони Британії.

Every @DefenceU recruit on Op Interflex is provided First Aid training & a First Aid Kit.🇺🇦



That’s 50,000 kits & 50,000 recruits better prepared to defend Ukraine.⛑️



Nearly 600 Ukrainian Combat Medics have been trained since the start of Russia’s invasion.

#StandWithUkraine pic.twitter.com/XqynOATXxK