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Британія підготувала понад 500 українських бойових медиків

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Новини — Четвер, 21 листопада 2024, 14:55 — Уляна Кричковська

Міністерство оборони Великої Британії відзвітувало про підготовку понад півтисячі українських бойових медиків.

Про це оборонне відомство повідомило в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як розповіли у Міноборони Британії, з початку російського повномасштабного вторгнення було підготовлено майже 600 українських бойових медиків.

Також в обороному відомтстві країни зазначили, що кожен український рекрут місії Interflex проходить навчання з надання першої медичної допомоги та отримує аптечку.

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"Це 50 тисяч аптечок та 50 тисяч рекрутів, які краще підготовлені до захисту України", – наголосили у Міноборони Британії.

Як відомо, на території Європи навчання українських військових відбуваються переважно в межах двох програм – Interflex на чолі з Британією та ініціативи EUMAM під егідою ЄС.

У липні розповідали, що представники Сил безпеки Косова проводили навчання українських військових у Великій Британії в межах виконання місії Interflex.

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Велика Британія Війна з РФ
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