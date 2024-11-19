У Британії підготували вже 50 тисяч українських військових у рамках місії Interflex

У Великій Британії триває навчальна місія Interflex й наразі тренування вже пройшли 50 тисяч українських військових.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як розповіли в оборонному відомстві Британії, 50 тисяч українських новобранців пройшли підготовку в рамках навчальної місії Interflex та підвищили свої навички та готовність.

"Косово, Румунія та Естонія стали останніми країнами, які приєдналися до цих глобальних зусиль, об'єднавшись заради свободи та стійкості", – додали британські військові.

Реклама:

Як відомо, на території Європи навчання українських військових відбуваються переважно в межах двох програм – Interflex на чолі з Британією та ініціативи EUMAM під егідою ЄС.

У липні розповідали, що представники Сил безпеки Косова проводили навчання українських військових у Великій Британії в межах виконання місії Interflex.

А у серпні Міноборони Британії попередило, що російські шпигуни можуть використовувати безпілотники для стеження за британськими військовими базами, де проходять підготовку українські солдати.