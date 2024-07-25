Інструктори з Косова провели навчання українських військових у Британії

Представники Сил безпеки Косова (KSF) проводили навчання українських військових у Великій Британії в межах виконання місії Interflex.

Як пише "Європейська правда", про це у Facebook повідомила пресслужба Сил безпеки Косова.

У заяві KSF йдеться, що під час шестимісячної місії (січень-липень 2024 року) косовські військовослужбовці разом із солдатами армії Великої Британії були залучені як інструктори до підготовки Збройних Сил України для виконання різноманітних бойових завдань.

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Наразі Сили безпеки Косова вже завершили ротацію в межах виконання місії Interflex та повернулись на батьківщину, де їх прийняв командувач KSF генерал-лейтенант Башкім Яшарі.

За словами генерала, цей контингент найкращим чином представив Косово, і тепер їхню місію продовжують інші контингенти.

Раніше міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що частина українських військових проходила навчання на фінській території, що стало першим офіційним підтвердженням цього факту.

На території Європи навчання українських військових відбуваються переважно в межах двох програм – Interflex на чолі з Британією та ініціативи EUMAM під егідою ЄС.

У ЄС уже обговорювали можливість тренувань українських військових на території України західними інструкторами, але єдності у цьому питанні немає.