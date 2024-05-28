Естонія хоче, щоб ЄС до кінця року підготував 100 тисяч українських військових

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що тренувальна місія Європейського Союзу з навчання українських військових (EUMAM) повинна збільшити цільовий показник кількості підготовлених українців.

Про це він сказав у Брюсселі вранці 28 травня, прибувши на засідання Ради Євросоюзу, передає "Європейська правда".

Певкур зазначив, що союзники України останнім часом повідомляють "хороші новини" про постачання боєприпасів та іншої зброї, що важливо з огляду на дії російських сил в Харківській області.

"Але на додаток до цього, я вважаю, ми повинні надіслати дуже чіткий сигнал Росії, а також Україні, що ми готові збільшити масштаб тренувальної місії", – додав він.

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Естонський міністр оборони нагадав, що ЄС пообіцяв збільшити чисельність підготовлених у межах EUMAM українських військових із 40 до 60 тисяч.

"Це буде зроблено, але я вважаю, що цього недостатньо, тому що Росія чинить більший тиск. Це означає, що нам потрібно йти на ще більші кроки. Я вважаю, що правильно послати дуже чіткий сигнал про те, що ми підготуємо до 100 тисяч українських солдатів", – заявив Певкур.

"Але, звичайно, це також означає, що українці мають дати нам солдатів, яких ми можемо тренувати", – додав він.

Нагадаємо, місія EUMAM була створена в жовтні 2022 року для допомоги в підготовці українських військовослужбовців. Її мандат наразі розрахований до листопада 2024 року, але очікується, що в липні його продовжать.

У межах EUMAM навчання тривають переважно на території Польщі та Німеччини, але, за даними ЗМІ, в Євросоюзі обговорюють перенесення частини тренувань на територію України.