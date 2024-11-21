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Британия подготовила более 500 украинских боевых медиков

Новости — Четверг, 21 ноября 2024, 14:55 — Уляна Кричковская

Министерство обороны Великобритании отчиталось о подготовке более полтысячи украинских боевых медиков.

Об этом оборонное ведомство сообщило в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как рассказали в Минобороны Великобритании, с начала российского полномасштабного вторжения было подготовлено почти 600 украинских боевых медиков.

Также в оборонном ведомстве страны отметили, что каждый украинский рекрут миссии Interflex проходит обучение по оказанию первой медицинской помощи и получает аптечку.

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"Это 50 тысяч аптечек и 50 тысяч рекрутов, которые лучше подготовлены к защите Украины", – отметили в Минобороны Великобритании.

Как известно, на территории Европы учения украинских военных проходят преимущественно в рамках двух программ – Interflex во главе с Британией и инициативы EUMAM под эгидой ЕС.

В июле рассказывали, что представители Сил безопасности Косово проводили обучение украинских военных в Великобритании в рамках выполнения миссии Interflex.

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Великобритания Война с РФ
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