Британия подготовила более 500 украинских боевых медиков

Министерство обороны Великобритании отчиталось о подготовке более полтысячи украинских боевых медиков.

Об этом оборонное ведомство сообщило в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как рассказали в Минобороны Великобритании, с начала российского полномасштабного вторжения было подготовлено почти 600 украинских боевых медиков.

Также в оборонном ведомстве страны отметили, что каждый украинский рекрут миссии Interflex проходит обучение по оказанию первой медицинской помощи и получает аптечку.

"Это 50 тысяч аптечек и 50 тысяч рекрутов, которые лучше подготовлены к защите Украины", – отметили в Минобороны Великобритании.

