В Іспанії повідомили про підготовку першого посібника для цивільних на випадок війни

Іспанський уряд готує перший конкретний національний план цивільного захисту, що передбачає створення посібника для населення, аби воно знало, як діяти, якщо на територію Іспанії прийде війна.

Про це стало відомо іспанському виданню 20minutos від джерел в Міністерстві внутрішніх справ, пише "Європейська правда".

План захисту громадян в умовах можливої війни є частиною Національної стратегії цивільного захисту, яка буде опублікована найближчим часом.

Стратегія, яка замінить чинну на період з 2019 по 2024 рік, вперше визначає "воєнний ризик" в рамках надзвичайних ситуацій у сфері цивільного захисту, розповіли джерела.

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Вона передбачає розробку та публікацію "конкретних планів, над якими наразі ведеться робота".

Джерела в міністерстві повідомили, що іспанський план розробляється за участю співробітників Національного управління цивільного захисту та Міністерства оборони.

Кінцевою метою є створення конкретного документа, який буде орієнтувати населення щодо того, що робити у випадку небезпеки, пов'язаної з війною.

Цей документ базуватиметься на інших подібних посібниках, що вже існують, які були розроблені для боротьби з більш поширеними катастрофами в Іспанії, такими як пожежі, виверження вулканів або повені.

"В умовах загрози миру в усьому світі через ескалацію конфліктів в останні місяці як на кордонах Європи, так і на Близькому Сході, Іспанія йде слідами інших європейських країн, таких як Фінляндія, Норвегія і Швеція, які вже почали поширювати серед своїх громадян листівки з низкою основних рекомендацій щодо дій в умовах воєнної кризи", – йдеться у публікації.

Нагадаємо, раніше в уряді Швеції заявили про наміри подвоїти бюджет на цивільну оборону протягом наступних трьох років, щоб країна була готовою до воєнного часу.