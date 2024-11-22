В Испании сообщили о подготовке первого пособия для гражданских на случай войны

Испанское правительство готовит первый конкретный национальный план гражданской защиты, предусматривающий создание пособия для населения, чтобы оно знало, как действовать, если на территорию Испании придет война.

Об этом стало известно испанскому изданию 20minutos от источников в Министерстве внутренних дел, пишет "Европейская правда".

План защиты граждан в условиях возможной войны является частью Национальной стратегии гражданской защиты, которая будет опубликована в ближайшее время.

Стратегия, которая заменит действующую на период с 2019 по 2024 год, впервые определяет "военный риск" в рамках чрезвычайных ситуаций в сфере гражданской защиты, рассказали источники.

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Она предусматривает разработку и публикацию "конкретных планов, над которыми сейчас ведется работа".

Источники в министерстве сообщили, что испанский план разрабатывается с участием сотрудников Национального управления гражданской защиты и Министерства обороны.

Конечной целью является создание конкретного документа, который будет ориентировать население относительно того, что делать в случае опасности, связанной с войной.

Этот документ будет базироваться на других подобных пособиях, которые были разработаны для борьбы с более распространенными катастрофами в Испании, такими как пожары, извержения вулканов или наводнения.

"В условиях угрозы миру во всем мире из-за эскалации конфликтов в последние месяцы как на границах Европы, так и на Ближнем Востоке, Испания идет по следам других европейских стран, таких как Финляндия, Норвегия и Швеция, которые уже начали распространять среди своих граждан листовки с рядом основных рекомендаций по действиям в условиях военного кризиса", – говорится в публикации.

Напомним, ранее в правительстве Швеции заявили о намерениях удвоить бюджет на гражданскую оборону в течение следующих трех лет, чтобы страна была готова к военному времени.