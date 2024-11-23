У Фінляндії хочуть дискусії про протипіхотні міни через зміну безпекового середовища

У Фінляндії вважають, що протипіхотні міни мають бути предметом обговорення в країні, адже безпекове середовище значно змінилося.

Про це заявив командувач Сил оборони Фінляндії Янне Яаккола в інтерв’ю MTV News, передає "Європейська правда".

В інтерв'ю Яаккола заявив, що протипіхотні міни повинні бути предметом обговорення.

"Безпекове середовище значно змінилося відтоді, як Фінляндія відмовилася від протипіхотних мін і приєдналася до Оттавського договору в 2012 році", – вважає він.

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Яаккола зауважив, що долучення країни до Оттавського договору та закупівля нових озброєнь відображали події свого часу.

"Зараз безпекове середовище зовсім інше. Наприклад, масове використання росіянами піхоти створило дещо нові умови для того, як ми повинні готуватися до застосування військової сили", – вважає він.

Військовий зауважив, що обговорював би не лише протипіхотні міни, а й нові оборонні технології.

"Я б обговорював не лише протипіхотні міни, але й усі інші варіанти, які можуть бути корисними для розвитку безпеки і оборони Фінляндії, наприклад, у міру розвитку технологій", – підсумував він.

Нещодавно міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що рішення адміністрації Байдена вперше відправити протипіхотні міни в Україну було мотивоване зміною тактики Росії на фронті.

Також повідомляли, що США планують відправити Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot і NASAMS, яких має вистачити до кінця року.