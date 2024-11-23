В Финляндии хотят дискуссии о противопехотных минах из-за изменения среды безопасности

В Финляндии считают, что противопехотные мины должны быть предметом обсуждения в стране, ведь среда безопасности значительно изменилась.

Об этом заявил командующий Сил обороны Финляндии Янне Яаккола в интервью MTV News, передает "Европейская правда".

В интервью Яаккола заявил, что противопехотные мины должны быть предметом обсуждения.

"Среда безопасности значительно изменилась с тех пор, как Финляндия отказалась от противопехотных мин и присоединилась к Оттавскому договору в 2012 году", – считает он.

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Яаккола отметил, что присоединение страны к Оттавскому договору и закупка новых вооружений отражали события своего времени.

"Сейчас среда безопасности совсем другая. Например, массовое использование россиянами пехоты создало несколько новые условия для того, как мы должны готовиться к применению военной силы", – считает он.

Военный отметил, что обсуждал бы не только противопехотные мины, но и новые оборонные технологии.

"Я бы обсуждал не только противопехотные мины, но и все другие варианты, которые могут быть полезными для развития безопасности и обороны Финляндии, например, по мере развития технологий", – подытожил он.

Недавно министр обороны США Ллойд Остин заявил, что решение администрации Байдена впервые отправить противопехотные мины в Украину было мотивировано изменением тактики России на фронте.

Также сообщалось, что США планируют отправить Украине ракеты-перехватчики к системам ПВО Patriot и NASAMS, которых должно хватить до конца года.