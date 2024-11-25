Укр Рус Eng

У Франції просять 20 років ув'язнення для чоловіка, який піддавав дружину масовим зґвалтуванням

Новини — Понеділок, 25 листопада 2024, 12:13 — Уляна Кричковська

У понеділок, 25 листопада, французька прокуратура попросила засудити Домініка Пеліко, якого обвинувачують в організації десятків випадків зґвалтувань власної дружини, до тюремного ув'язнення на 20 років.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на слова прокурора Лори Шабо у суді, передає "Європейська правда".

Справа Домініка Пеліко стала резонансною як у Франції, так і за її межами. Чоловік зізнався, що роками накачував свою дружину наркотиками та знайшов десятки чоловіків в Інтернеті, які ґвалтувати її, поки вона була без свідомості 

"Максимальний термін ув'язнення – 20 років, це багато, але водночас занадто мало з огляду на серйозність скоєних і повторюваних злочинів", – заявила прокурор.

Реклама:

Зауважимо, 25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила із заявою у це день, у якій, зокрема, згадала й про справу Жизель Пеліко.

"Сьогодні і щодня – ми стоїмо поруч із жертвами. Такі жінки, як Джулія Чекеттін, Дебора Михайлова та Жизель Пеліко, заслуговують на притулок і підтримку.  Вони заслуговують на правосуддя. Вони заслуговують бути почутими. Давайте порушимо мовчання", – заявила вона.

Як відомо, 71-річний Пеліко визнав свою провину. Постраждала Жизель Пеліко, що вимагала публічного суду,  стала іконою фемінізму.

Також повідомляли, що Франція може внести зміни до свого законодавства про зґвалтування, вперше включивши до нього необхідність згоди на сексуальний акт.

А 23 листопада у Парижі пройшла масштабна акція протесту проти злочинів на основі гендеру та сексуального насильства. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція кримінал Урсула фон дер Ляєн
Реклама: