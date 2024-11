У Франції просять 20 років ув'язнення для чоловіка, який піддавав дружину масовим зґвалтуванням

У понеділок, 25 листопада, французька прокуратура попросила засудити Домініка Пеліко, якого обвинувачують в організації десятків випадків зґвалтувань власної дружини, до тюремного ув'язнення на 20 років.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на слова прокурора Лори Шабо у суді, передає "Європейська правда".

Справа Домініка Пеліко стала резонансною як у Франції, так і за її межами. Чоловік зізнався, що роками накачував свою дружину наркотиками та знайшов десятки чоловіків в Інтернеті, які ґвалтувати її, поки вона була без свідомості

"Максимальний термін ув'язнення – 20 років, це багато, але водночас занадто мало з огляду на серйозність скоєних і повторюваних злочинів", – заявила прокурор.

Зауважимо, 25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила із заявою у це день, у якій, зокрема, згадала й про справу Жизель Пеліко.

"Сьогодні і щодня – ми стоїмо поруч із жертвами. Такі жінки, як Джулія Чекеттін, Дебора Михайлова та Жизель Пеліко, заслуговують на притулок і підтримку. Вони заслуговують на правосуддя. Вони заслуговують бути почутими. Давайте порушимо мовчання", – заявила вона.

