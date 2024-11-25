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Во Франции просят 20 лет заключения для мужчины, подвергавшего жену массовым изнасилованиям

Новости — Понедельник, 25 ноября 2024, 12:13 — Уляна Кричковская

В понедельник, 25 ноября, французская прокуратура попросила приговорить Доминика Пелико, которого обвиняют в организации десятков случаев изнасилований собственной жены, к тюремному заключению на 20 лет.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на слова прокурора Лоры Шабо в суде, передает "Европейская правда".

Дело Доминика Пелико стало резонансным как во Франции, так и за ее пределами. Мужчина признался, что годами накачивал свою жену наркотиками и нашел десятки мужчин в Интернете, которые насиловали ее, пока она была без сознания

"Максимальный срок заключения – 20 лет, это много, но в то же время слишком мало, учитывая серьезность совершенных и повторяющихся преступлений", – заявила прокурор.

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Заметим, 25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением в этот день, в котором, в частности, упомянула и о деле Жизель Пелико.

"Сегодня и каждый день – мы стоим рядом с жертвами. Такие женщины, как Джулия Чекеттин, Дебора Михайлова и Жизель Пелико, заслуживают убежища и поддержки. Они заслуживают правосудия. Они заслуживают быть услышанными. Давайте нарушим молчание", – заявила она.

Как известно, 71-летний Пелико признал свою вину. Пострадавшая Жизель Пелико, требовавшая публичного суда, стала иконой феминизма.

Также сообщалось, что Франция может внести изменения в свое законодательство об изнасиловании, впервые включив в него необходимость согласия на сексуальный акт.

А 23 ноября в Париже прошла масштабная акция протеста против преступлений на основе гендера и сексуального насилия.

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Франция криминал Урсула фон дер Ляйен
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