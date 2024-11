Во Франции просят 20 лет заключения для мужчины, подвергавшего жену массовым изнасилованиям

В понедельник, 25 ноября, французская прокуратура попросила приговорить Доминика Пелико, которого обвиняют в организации десятков случаев изнасилований собственной жены, к тюремному заключению на 20 лет.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на слова прокурора Лоры Шабо в суде, передает "Европейская правда".

Дело Доминика Пелико стало резонансным как во Франции, так и за ее пределами. Мужчина признался, что годами накачивал свою жену наркотиками и нашел десятки мужчин в Интернете, которые насиловали ее, пока она была без сознания

"Максимальный срок заключения – 20 лет, это много, но в то же время слишком мало, учитывая серьезность совершенных и повторяющихся преступлений", – заявила прокурор.

Заметим, 25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением в этот день, в котором, в частности, упомянула и о деле Жизель Пелико.

"Сегодня и каждый день – мы стоим рядом с жертвами. Такие женщины, как Джулия Чекеттин, Дебора Михайлова и Жизель Пелико, заслуживают убежища и поддержки. Они заслуживают правосудия. Они заслуживают быть услышанными. Давайте нарушим молчание", – заявила она.

Today – and every day – we stand with the victims.



Women like Giulia Cecchettin, Debora Mihailova and Gisèle Pélicot deserve shelter and support.



They deserve justice to be served.



They deserve to be heard.



Let us break the silence.



Let us end the #ViolenceAgainstWomen pic.twitter.com/KGaHIDxdtC