Британська розвідка проаналізувала стан економік України та Росії на тлі війни

Розвідка Великої Британії опублікувала аналіз стану економік України та Росії на тлі війни.

Про це йдеться в огляді, який публікує британське Міноборони в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у британській розвідці, після значного скорочення на 29% у 2022 році та зростання на 5% у 2023 році, у 2024 році в Україні очікується реальне економічне зростання на рівні 3%.

В аналізі зауважили, що Міжнародний валютний фонд прогнозує середньорічну інфляцію на рівні 5,8% у 2024 році, що є нижчим за піковий показник близько 20% у 2022 році.

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"Очікується, що у 2025 році витрати на оборону становитимуть близько 60% державних видатків України", – акцентували у звіті.

Також британські аналітики зазначили, що російська економіка, ймовірно, зросте приблизно на 3,6% у 2024 році, що є продовженням тенденції зростання після першого економічного шоку, спричиненого початком повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

"Це зростання, найімовірніше, буде зумовлене державними витратами, зокрема, на військово-промисловий комплекс", – зазначили у звіті.

Водночас, як зауважили у відомстві, очікується, що економічне зростання Росії сповільниться у 2025 році через інфляцію, дефіцит робочої сили та санкції.

Також, як зазначили в огляді, у 2025 році російські оборонні витрати ще більше зростуть і становитимуть 32% від загальних бюджетних витрат, тоді як інші сфери бюджету, такі як соціальні витрати, зазнають скорочень.

"Зростання державних витрат, найімовірніше, посилить існуючий інфляційний тиск в економіці, оскільки середньорічна інфляція у 2024 році прогнозується на рівні 7,9%", – підсумували у розвідці Британії.

Нагадаємо, нещодавно міністри фінансів восьми країн Європейського Союзу заявили, що Росія поширює неправдивий наратив про силу своєї економіки, а західні санкції насправді вдарили по її військовій машині.

В середині вересня стало відомо, що кілька країн Європейського Союзу оскаржують рішення голови Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої щодо плану МВФ взаємодіяти з Росією з економічних питань вперше після повномасштабного вторгнення в Україну.