Британская разведка проанализировала состояние экономик Украины и России на фоне войны

Разведка Великобритании опубликовала анализ состояния экономик Украины и России на фоне войны.

Об этом говорится в обзоре, который публикует британское Минобороны в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Как отметили в британской разведке, после значительного сокращения на 29% в 2022 году и роста на 5% в 2023 году, в 2024 году в Украине ожидается реальный экономический рост на уровне 3%.

В анализе отметили, что Международный валютный фонд прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 5,8% в 2024 году, что ниже пикового показателя около 20% в 2022 году.

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"Ожидается, что в 2025 году расходы на оборону составят около 60% государственных расходов Украины", – акцентировали в отчете.

Также британские аналитики отметили, что российская экономика, вероятно, вырастет примерно на 3,6% в 2024 году, что является продолжением тенденции роста после первого экономического шока, вызванного началом полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

"Этот рост, скорее всего, будет обусловлен государственными расходами, в частности, на военно-промышленный комплекс", – отметили в отчете.

В то же время, как отметили в ведомстве, ожидается, что экономический рост России замедлится в 2025 году из-за инфляции, дефицита рабочей силы и санкций.

Также, как отметили в обзоре, в 2025 году российские оборонные расходы еще больше вырастут и составят 32% от общих бюджетных расходов, тогда как другие сферы бюджета, такие как социальные расходы, подвергнутся сокращениям.

"Рост государственных расходов, скорее всего, усилит существующее инфляционное давление в экономике, поскольку среднегодовая инфляция в 2024 году прогнозируется на уровне 7,9%", – подытожили в разведке Британии.

Напомним, недавно министры финансов восьми стран Европейского Союза заявили, что Россия распространяет ложный нарратив о силе своей экономики, а западные санкции на самом деле ударили по ее военной машине.

В середине сентября стало известно, что несколько стран Европейского Союза оспаривают решение главы Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой относительно плана МВФ взаимодействовать с Россией по экономическим вопросам впервые после полномасштабного вторжения в Украину.