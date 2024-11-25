Молдовському олігарху-втікачу Шору загрожує ще один суд через неправдиве декларування

У Молдові передають до суду матеріали щодо неправдивого декларування майна олігархом-втікачем Іланом Шором, який вже заочно засуджений до 15 років в’язниці у справі про "крадіжку мільярда".

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Національний орган непідкупності (ANI) за підсумками перевірки декларації ексдепутата Шора заявив про виявлену різницю між доходами і витратами.

Згідно з доповіддю ANI, інспектори виявили різницю на 4,3 млн леїв між вартістю майна, доходами і витратами ексдепутата і його родини за період з серпня 2016 до листопада 2022 року. У 2015 році різниця становила 6,4 млн леїв.

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Матеріали передадуть до суду, у разі визнання порушення невказане у декларації майно Шора конфіскують.

Ілан Шор перебуває за межами Молдови з 2019 року, спершу він жив в Ізраїлі, згодом переїхав до Росії. Шор, нагадаємо, є лідером однойменної, вже оголошеної незаконною у Молдові партії "Шор". Цього року він заснував у Москві проросійський блок "Перемога".

Очільник Генерального інспекторату поліції Молдови Віорел Чернеуцану розповів, що у жовтні напередодні виборів і референдуму в Молдову з РФ переказали понад 24 млн доларів і за цим стоїть олігарх-втікач Ілан Шор.

Сума штрафів, виписаних за підкуп виборців, вже перевищує 300 тисяч євро.