Молдавскому олигарху-беглецу Шору грозит еще один суд из-за ложного декларирования

В Молдове передают в суд материалы по ложному декларированию имущества беглым олигархом Иланом Шором, который уже заочно приговорен к 15 годам тюрьмы по делу о "краже миллиарда".

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Национальный орган неподкупности (ANI) по итогам проверки декларации экс-депутата Шора заявил о выявленной разнице между доходами и расходами.

Согласно докладу ANI, инспекторы обнаружили разницу на 4,3 млн леев между стоимостью имущества, доходами и расходами экс-депутата и его семьи за период с августа 2016 по ноябрь 2022 года. В 2015 году разница составляла 6,4 млн леев.

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Материалы передадут в суд, в случае признания нарушения неуказанное в декларации имущество Шора конфискуют.

Илан Шор находится за пределами Молдовы с 2019 года, сначала он жил в Израиле, впоследствии переехал в Россию. Шор, напомним, является лидером одноименной, уже объявленной незаконной в Молдове партии "Шор". В этом году он основал в Москве пророссийский блок "Победа".

Глава Генерального инспектората полиции Молдовы Виорел Чернеуцану рассказал, что в октябре накануне выборов и референдума в Молдову из РФ перевели более 24 млн долларов и за этим стоит беглый олигарх Илан Шор.

Сумма штрафов, выписанных за подкуп избирателей, уже превышает 300 тысяч евро.