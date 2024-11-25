У Німеччині працюють над збільшенням кількості укриттів для цивільного населення

Німеччина наразі працює над пропозицією розширити кількість укриттів для цивільного населення, розглядаючи державні та приватні об'єкти, які можна було б переобладнати в разі потреби.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Підвали, підземні автостоянки і станції метро можуть бути переобладнані в укриття, а спеціальний додаток покаже, де знаходиться найближчий бункер, заявив у понеділок речник Міністерства внутрішніх справ Німеччини.

Газета Bild, яка повідомила про так званий "бункерний план" раніше в понеділок, заявила, що концепція розробляється у відповідь на погіршення ситуації з міжнародною загрозою.

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Однак речник не згадав про поточну ситуацію, а також не повідомив, коли концепція буде готова.

Організації цивільного захисту в Німеччині закликають до швидшого розширення укриттів, що передбачає будівництво споруд, в яких можна буде розмістити до 5 тисяч осіб за короткий проміжок часу.

Наразі для цілей цивільного захисту зарезервовано 579 громадських укриттів, які можуть вмістити близько 480 тисяч осіб.

Німеччина дедалі більше уваги приділяє обороні на власній території після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

В рамках Оперативного плану "Німеччина", про який німецькі ЗМІ повідомляли на початку цього місяця, федеральний і земельні уряди, армія, органи безпеки і служби з надзвичайних ситуацій координують свої дії щодо захисту країни в разі конфлікту.

Як заявив минулого тижня представник Міністерства оборони Німеччини, в рамках цього плану, який є конфіденційним, представники армії земель регулярно запрошуються для інформування бізнесу про те, які загальні моменти вони повинні враховувати у своїй підготовці.

Як повідомлялося, 61% німецьких чоловіків готові взяти зброю до рук для захисту своєї країни у разі нападу.

Уряд Німеччини на початку листопада також схвалив новий законопроєкт, покликаний захистити критично важливу інфраструктуру країни від диверсій, терористичних атак і стихійних лих.