В Германии работают над увеличением количества укрытий для гражданского населения

Германия сейчас работает над предложением расширить количество укрытий для гражданского населения, рассматривая государственные и частные объекты, которые можно было бы переоборудовать в случае необходимости.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Подвалы, подземные автостоянки и станции метро могут быть переоборудованы в укрытия, а специальное приложение покажет, где находится ближайший бункер, заявил в понедельник представитель Министерства внутренних дел Германии.

Газета Bild, которая сообщила о так называемом "бункерном плане" ранее в понедельник, заявила, что концепция разрабатывается в ответ на ухудшение ситуации с международной угрозой.

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Однако представитель не упомянул о текущей ситуации, а также не сообщил, когда концепция будет готова.

Организации гражданской защиты в Германии призывают к более быстрому расширению укрытий, что предусматривает строительство сооружений, в которых можно будет разместить до 5 тысяч человек за короткий промежуток времени.

Сейчас для целей гражданской защиты зарезервировано 579 общественных укрытий, которые могут вместить около 480 тысяч человек.

Германия все больше внимания уделяет обороне на собственной территории после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

В рамках Оперативного плана "Германия", о котором немецкие СМИ сообщали в начале этого месяца, федеральное и земельные правительства, армия, органы безопасности и службы по чрезвычайным ситуациям координируют свои действия по защите страны в случае конфликта.

Как заявил на прошлой неделе представитель министерства обороны Германии, в рамках этого плана, который является конфиденциальным, представители армии земель регулярно приглашаются для информирования бизнеса о том, какие общие моменты они должны учитывать в своей подготовке.

Как сообщалось, 61% немецких мужчин готовы взять оружие в руки для защиты своей страны в случае нападения.

Правительство Германии в начале ноября также одобрило новый законопроект, призванный защитить критически важную инфраструктуру страны от диверсий, террористических атак и стихийных бедствий.