Боррель: Багато хто в Європі прокинувся від агресії Путіна, але ще не встав з ліжка

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, який залишає посаду, заявив, що Європі все ще потрібно докласти більше зусиль, аби підтримати Україну у війні проти Росії та зміцнити свою обороноздатність.

Про це Боррель написав у своєму блозі 25 листопада, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що європейцям не вдалося забезпечити Україну достатніми ресурсами для захисту від постійних повітряних атак на її цивільну та енергетичну інфраструктуру, А також – не вдалося надати достатньої підтримки Україні, зокрема боєприпасами, щоб вона не дала можливості російській армії продовжувати просування на Донбасі – не кажучи вже про те, що вона не має спроможностей повернути втрачені території.

"Починаючи з лютого 2022 року, багато хто знову і знову повторює, що агресія Росії проти України стала тривожним дзвінком для Європи. Але, як слушно зауважив політолог Іван Крастев кілька тижнів тому під час дебатів, в яких я брав участь, є різниця між пробудженням і вставанням з ліжка, щоб діяти.

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І здається, що багато хто в Європі, безумовно, був розбуджений агресією Владіміра Путіна проти України, але ще не встав з ліжка", – зазначив Боррель.

Він наголосив, що це тим паче необхідно зробити зараз, коли прихильність Сполучених Штатів не лише до України, але й до безпеки Європи в цілому стала більш невизначеною на майбутнє з переобранням Дональда Трампа.

"У нас немає вибору: вкрай важливо, щоб ми стали здатними забезпечити власну безпеку. Наш добробут і майбутнє не можуть і надалі залежати від настроїв американських виборців на Середньому Заході кожні чотири роки", – заявив Боррель.

Нагадаємо, нещодавно Боррель закликав країни Євросоюзу переглянути його пропозицію про створення у Києві координаційної структури для навчань українських військових.

Він також запропонував скерувати значну частину майбутнього, другого траншу з доходів від заморожених росактивів, в українську оборонну промисловість.