Боррель закликав ЄС розмістити координаційний центр з навчань ЗСУ у Києві

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що закликав країни Євросоюзу переглянути його пропозицію про створення у Києві координаційної структури для навчань українських військових.

Про це, як розповів Боррель, йшлося на зустрічі міністрів оборони країн ЄС у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

За словами Борреля, міністри обговорили питання майбутнього військових місій з підтримки навчань для українських Збройних сил.

"65 тисяч військових уже підготовлені. Ми є найбільшим постачальником тренувальних спроможностей для Збройних сил України. І я закликав міністрів переглянути мою пропозицію зі створення координаційної структури (для навчань) у Києві", – заявив Боррель.

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При цьому він наголосив, що створення такого центру у столиці України – "це не ескалація".

"Це просто розміщення у Києві структури, яка могла б краще координувати нашу діяльність із потребами українських Збройних сил", – пояснив Боррель.

Раніше у листопаді Рада ЄС на два роки продовжила мандат військової навчальної місії Євросоюзу з підготовки українських військових.

У серпні 2024 року міністри оборони країн ЄС вирішили, що не будуть переносити навчання українських військових на територію України, але робитимуть це якнайближче до її кордонів.