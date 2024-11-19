Укр Рус Eng

Боррель закликав ЄС розмістити координаційний центр з навчань ЗСУ у Києві

Новини — Вівторок, 19 листопада 2024, 16:57 — Христина Бондарєва

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що закликав країни Євросоюзу переглянути його пропозицію про створення у Києві координаційної структури для навчань українських військових. 

Про це, як розповів Боррель, йшлося на зустрічі міністрів оборони країн ЄС у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

За словами Борреля, міністри обговорили питання майбутнього військових місій з підтримки навчань для українських Збройних сил. 

"65 тисяч військових уже підготовлені. Ми є найбільшим постачальником тренувальних спроможностей для Збройних сил України. І я закликав міністрів переглянути мою пропозицію зі створення координаційної структури (для навчань) у Києві", – заявив Боррель.

Реклама:

При цьому він наголосив, що створення такого центру у столиці України – "це не ескалація". 

"Це просто розміщення у Києві структури, яка могла б краще координувати нашу діяльність із потребами українських Збройних сил", – пояснив Боррель.

Раніше у листопаді Рада ЄС на два роки продовжила мандат військової навчальної місії Євросоюзу з підготовки українських військових.

У серпні 2024 року міністри оборони країн ЄС вирішили, що не будуть переносити навчання українських військових на територію України, але робитимуть це якнайближче до її кордонів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Боррель
Реклама: