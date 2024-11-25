Боррель: Многие в Европе проснулись от агрессии Путина, но еще не встали с постели

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который покидает пост, заявил, что Европе все еще нужно приложить больше усилий, чтобы поддержать Украину в войне против России и укрепить свою обороноспособность.

Об этом Боррель написал в своем блоге 25 ноября, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что европейцам не удалось обеспечить Украину достаточными ресурсами для защиты от постоянных воздушных атак на ее гражданскую и энергетическую инфраструктуру, а также не удалось оказать достаточной поддержки Украине, в частности боеприпасами, чтобы она не дала возможности российской армии продолжать продвижение на Донбассе – не говоря уже о том, что страна не имеет возможностей вернуть утраченные территории.

"Начиная с февраля 2022 года, многие снова и снова повторяют, что агрессия России против Украины стала тревожным звонком для Европы. Но, как справедливо заметил политолог Иван Крастев несколько недель назад во время дебатов, в которых я участвовал, есть разница между пробуждением и вставанием с постели, чтобы действовать.

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И кажется, что многие в Европе, безусловно, были разбужены агрессией Владимира Путина против Украины, но еще не встали с постели", – отметил Боррель.

Он отметил, что это тем более необходимо сделать сейчас, когда приверженность Соединенных Штатов не только к Украине, но и к безопасности Европы в целом стала более неопределенной на будущее с переизбранием Дональда Трампа.

"У нас нет выбора: крайне важно, чтобы мы стали способными обеспечить собственную безопасность. Наше благосостояние и будущее не могут и в дальнейшем зависеть от настроений американских избирателей на Среднем Западе каждые четыре года", – заявил Боррель.

Напомним, недавно Боррель призвал страны Евросоюза пересмотреть его предложение о создании в Киеве координационной структуры для учений украинских военных.

Он также предложил направить значительную часть будущего, второго транша с доходов от замороженных росактивов, в украинскую оборонную промышленность.