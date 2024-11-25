Рютте та Ердоган обговорили проведення саміту НАТО в Туреччині у 2026 році

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган та генсек НАТО Марк Рютте на зустрічі у понеділок обговорили проведення Туреччиною саміту Альянсу у 2026 році.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні управління комунікацій турецького президента, яке наводить DHA.

Про те, що Туреччина прийматиме саміт НАТО у 2026 році, лідери Альянсу погодились на саміті у Вашингтоні цього літа.

Також було домовлено, що Нідерланди прийматимуть саміт наступного року в Гаазі в червні.

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Туреччина, яка має другу за чисельністю армію в НАТО, цього року відіграла важливу роль у визначенні кандидатури на посаду генерального секретаря. Вона спершу чинила спротив, але згодом підтримала кандидатуру Рютте, який у підсумку був затверджений на посаду.

ЗМІ повідомляли, що перш ніж підтримати Рютте Туреччина висувала вимогу, що вона повинна прийняти саміт НАТО у 2026 році.

Ердоган та Рютте також обговорили шляхи припинення російсько-української війни.