Рютте и Эрдоган обсудили проведение саммита НАТО в Турции в 2026 году

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и генсек НАТО Марк Рютте на встрече в понедельник обсудили проведение Турцией саммита Альянса в 2026 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении управления коммуникаций турецкого президента, которое приводит DHA.

О том, что Турция будет принимать саммит НАТО в 2026 году, лидеры Альянса согласились на саммите в Вашингтоне этим летом.

Также было договорено, что Нидерланды будут принимать саммит в следующем году в Гааге в июне.

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Турция, которая имеет вторую по численности армию в НАТО, в этом году сыграла важную роль в определении кандидатуры на должность генерального секретаря. Она сначала сопротивлялась, но впоследствии поддержала кандидатуру Рютте, который в итоге был утвержден на должность.

СМИ сообщали, что прежде чем поддержать Рютте Турция выдвигала требование, что она должна принять саммит НАТО в 2026 году.

Эрдоган и Рютте также обсудили пути прекращения российско-украинской войны.