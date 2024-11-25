70% бельгійців обурені, що в них досі нема постійного уряду

Понад дві третини жителів Бельгії невдоволені затягуванням переговорів про формування федерального уряду, які тривають з липня.

Про це свідчить опитування агенції Ipsos на замовлення кількох бельгійських ЗМІ, зокрема Le Soir та RTL Info, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, 68% бельгійців вважають, що переговори про формування федеральної коаліції тривають занадто довго. Дещо більш обурені жителі південної землі Валлонія (72%), тоді як серед фламандців таких 66%.

Одним із шляхів виходу із ситуації могло б стати формування надзвичайного уряду, який дозволив би ухвалити бюджет Бельгії. Але проти такого сценарію виступають 49% респондентів, свідчить опитування.

Реклама:

Постійного федерального уряду в Бельгії немає вже майже 170 днів. Із середини липня – після відставки прем’єра Бельгії Александра Де Кроо через поразку його партії на виборах до Європарламенту – переговори про формування коаліції очолює голова фламандської націоналістичної партії N-VA Барт де Вевер.

Він веде переговори про формування п’ятипартійної коаліції за участю Les Engagés, франкомовного правоцентристського "Реформістського руху" (MR), нідерландськомовної центристської "Християнсько-демократичної і фламандської партії" (CD&V) та Vooruit ("Вперед").

Як єдина лівоцентристська партія на переговорах, Vooruit неодноразово обурювалась запропонованими заходами у соціально-економічній сфері. На початку листопада партія оголосила про вихід із переговорів, висловивши обурення надто правим ухилом коаліційної програми.

Переговори не раз опинялись під загрозою зриву, але король Бельгії Філіп усе одно продовжував їх. Наразі вони мають тривати до 10 грудня, після чого де Вевер знову повинен прозвітувати про їхній результат.

Зазначимо, що Бельгії не звикати до тривалих коаліційних переговорів. У 2010 і 2011 роках на формування уряду в країні пішов 541 день.