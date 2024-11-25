70% бельгийцев возмущены, что у них до сих пор нет постоянного правительства

Более двух третей жителей Бельгии недовольны затягиванием переговоров о формировании федерального правительства, которые продолжаются с июля.

Об этом свидетельствует опрос агентства Ipsos по заказу нескольких бельгийских СМИ, в частности Le Soir и RTL Info, сообщает "Европейская правда".

Согласно опросу, 68% бельгийцев считают, что переговоры о формировании федеральной коалиции продолжаются слишком долго. Несколько более возмущены жители южной земли Валлония (72%), тогда как среди фламандцев таких 66%.

Одним из путей выхода из ситуации могло бы стать формирование чрезвычайного правительства, которое позволило бы принять бюджет Бельгии. Но против такого сценария выступают 49% респондентов, свидетельствует опрос.

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Постоянного федерального правительства в Бельгии нет уже почти 170 дней. С середины июля – после отставки премьера Бельгии Александра Де Кроо из-за поражения его партии на выборах в Европарламент – переговоры о формировании коалиции возглавляет глава фламандской националистической партии N-VA Барт де Вевер.

Он ведет переговоры о формировании пятипартийной коалиции с участием Les Engagés, франкоязычного правоцентристского "Реформистского движения" (MR), нидерландскоязычной центристской "Христианско-демократической и фламандской партии" (CD&V) и Vooruit ("Вперед").

Как единственная левоцентристская партия на переговорах, Vooruit неоднократно возмущалась предложенными мерами в социально-экономической сфере. В начале ноября партия объявила о выходе из переговоров, выразив возмущение слишком правым уклоном коалиционной программы.

Переговоры не раз оказывались под угрозой срыва, но король Бельгии Филипп все равно продолжал их. Сейчас они должны продолжаться до 10 декабря, после чего де Вевер снова должен отчитаться об их результате.

Отметим, что Бельгии не привыкать к длительным коалиционным переговорам. В 2010 и 2011 годах на формирование правительства в стране ушел 541 день.