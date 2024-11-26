У Франції фермери поновили протести
Французькі фермери з вівторка посилять протести, що спрямовані проти бюрократичних труднощів та проти запланованої угоди про вільну торгівлю ЄС з Південною Америкою.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.
У найбільшій профспілці аграріїв заявили, що фермери посилять протести у період з вівторка по четвер. Зокрема це пов’язано з тим, що у вівторок питання угоди про вільну торгівлю з країнами МЕРКОСУР мають обговорювати у Національній асамблеї.
Також протест планують перед будівлею Європарламенту у Страсбурзі та в інших місцях по території країни.
Тим часом французький Офіс біорізноманіття у департаменті Крез і префекти кількох районів подали скарги у зв’язку зі збитками, завданими внаслідок попередніх протестів фермерів.
Польські фермери, які на знак протесту минулого тижня блокували кордон з Україною у Медиці, можуть відновити свої акції 10 грудня і розширити їх на увесь східний кордон. При цьому їхні вимоги ніяк не пов’язані з торгівлею з Україною.
Серед організаторів блокади допускають, що не стануть розширювати протести, якщо профільний міністр матиме конкретну пропозицію для них.