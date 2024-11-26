У Франції фермери поновили протести 

Французькі фермери з вівторка посилять протести, що спрямовані проти бюрократичних труднощів та проти запланованої угоди про вільну торгівлю ЄС з Південною Америкою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

У найбільшій профспілці аграріїв заявили, що фермери посилять протести у період з вівторка по четвер. Зокрема це пов’язано з тим, що у вівторок питання угоди про вільну торгівлю з країнами МЕРКОСУР мають обговорювати у Національній асамблеї.

Також протест планують перед будівлею Європарламенту у Страсбурзі та в інших місцях по території країни.

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Тим часом французький Офіс біорізноманіття у департаменті Крез і префекти кількох районів подали скарги у зв’язку зі збитками, завданими внаслідок попередніх протестів фермерів.

Польські фермери, які на знак протесту минулого тижня блокували кордон з Україною у Медиці, можуть відновити свої акції 10 грудня і розширити їх на увесь східний кордон. При цьому їхні вимоги ніяк не пов’язані з торгівлею з Україною.

Серед організаторів блокади допускають, що не стануть розширювати протести, якщо профільний міністр матиме конкретну пропозицію для них.