Во Франции фермеры возобновили протесты

Французские фермеры со вторника усилят протесты, направленные против бюрократических трудностей и против запланированного соглашения о свободной торговле ЕС с Южной Америкой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

В крупнейшем профсоюзе аграриев заявили, что фермеры усилят протесты в период со вторника по четверг. В частности это связано с тем, что во вторник вопрос соглашения о свободной торговле со странами МЕРКОСУР должны обсуждать в Национальной ассамблее.

Также протест планируют перед зданием Европарламента в Страсбурге и в других местах по территории страны.

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Между тем французский Офис биоразнообразия в департаменте Крез и префекты нескольких районов подали жалобы в связи с убытками, нанесенными в результате предыдущих протестов фермеров.

Польские фермеры, которые в знак протеста на прошлой неделе блокировали границу с Украиной в Медыке, могут возобновить свои акции 10 декабря и расширить их на всю восточную границу. При этом их требования никак не связаны с торговлей с Украиной.

Среди организаторов блокады допускают, что не станут расширять протесты, если профильный министр будет иметь конкретное предложение для них.